Фракция "СН" предлагает регламентному комитету принять решение о недостойном поведении народного депутата.

Народный депутат Украины Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест рукой.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время заседания парламента, на котором рассматривался вопрос о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины и в сессионном зале присутствовал глава государства.

Лерос, выступая с трибуны парламента, назвал Зеленского "предателем". Зеленский не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, так как он говорит не на тему.

Микрофон был отключен, Лерос не мог продолжать выступать, тогда он повернулся к президенту Украины и показал ему поднятый средний палец.

После этого народный депутат Украины Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа") призвал регламентный комитет парламента разобраться с этой ситуацией, приняв соответствующие решения. Она отметила, что недопустимо такое поведение народного депутата, в частности в сессионном зале Верховной Рады.

Ранее, в сентябре, генеральный прокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения Леросом преступления. В ГБР сообщали, что появилось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает лиц для имитации нападения на себя ради создания иллюзии угроз.

Сегодня, 4 ноября, парламент голосует за назначение четырех членов Кабинета министров Украины.

На заседание Верховной Рады прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства представил кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны. Согласно Конституции Украины, кандидатуру на должность министра обороны предлагает президент.

Назначение Резникова поддержали 273 народных депутата.

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Автор: Надя Пришляк