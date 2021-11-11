Между тем в Офисе генпрокурора заявили, что пока отсутствуют основания для избрания меры пресечения для нардепа.

Внефракционному народному депутату Гео Леросу сообщено о подозрении за "хулиганство в стенах парламента". Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет за нецензурный жест, который он показал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

Между тем корреспонденту УНИАН в Офисе генпрокурора заявили, что пока отсутствуют основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для нардепа.

Сегодня, 11 ноября, по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора, народному депутату было вручено письменное уведомление о подозрении за "грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины".

"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал такие действия даже после выключения по решению председательствующего микрофона. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал неприличный жест, демонстрируя пренебрежение к общепринятым нормам морали и социального окружения", - говорится в сообщении от ГБР.

Также там отметили, что в этих действиях депутата "четко прослеживается цель избранника - создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков в своей личности".

"Депутат при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства", - добавили в Бюро.

Депутат подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (до 68 тыс. грн) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения народному депутату Украины пока отсутствуют.

Читайте такжеСтало известно вероятное наказание для Лероса за неприличный жест Зеленскому (видео)"В то же время, в случае не выполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей (ст. 177 УПК Украины), в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения к нему меры пресечения", - добавили в ОГП.

С учетом требований ст. 299 УПК Украины, это может быть личное обязательство или личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения.

Скандал с Леросом - что известно:

4 ноября в парламенте Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест.

Выступая с трибуны, Лерос назвал Зеленского "предателем". Зеленский не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме.

Микрофон отключили, и Лерос не мог продолжать выступление, тогда он повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

Читайте такжеХамством в адрес президента Лерос отвлекает общество от своей коррупции - экспертСегодня, 11 ноября, Лерос заявил к нему приехали правоохранители для вручения подозрения в уголовном производстве. Позже Лерос сообщил: "Вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины. Хотят посадить".

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Авторы: Таня Поляковская, Антонина Доломанжи