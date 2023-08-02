Правоохранители отметили о завершении расследования резонансного производства.

Сегодня САП и НАБУ напомнили об уголовном производстве о "махинациях с землей", которое расследовалось с 2021 года. Дело получило огласку и стало громким из-за того, что в нем фигурируют в качестве подозреваемых известные люди.

В частности, как сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры Украины, сейчас завершено расследование в отношении преступной организации, к которой могут быть причастны мэр Одессы Геннадий Труханов, действующие и бывшие должностные лица горсовета, представители обществ-застройщиков, частные лица. В прокуратуре говорят, что среди подозреваемых – мужчина, который считается руководителем этой организации, и сейчас он скрывается от следствия за пределами Украины.

В САП отмечают: недавно, в течение июня-июля 2023 года, участникам схемы сообщили о новых подозрениях, например, по фактам получения от руководителя организации взяток в виде объектов недвижимости. В прокуратуре не уточняют детали, но приводят общую "картину" происходившего. Так, по данным следствия, в течение 2016-2019 годов фигуранты разработали схему завладения средствами местного бюджета и земли для ее дальнейшей застройки.

Видео дня

"Земельные участки, принадлежащие территориальной общине, передавались в аренду в обход конкурса - исключительно заранее согласованным застройщикам. Последние платили средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в городском совете обеспечивали принятие нужного решения - передача в аренду земли", - рассказали в САП.

Отмечается, что общий размер ущерба, который нанесен общине, составляет 689 миллиона гривен. Кроме того, отмечается об установлении новых фактов - легализации средств, которые эта же организация получила при совершении других правонарушений.

Как уточняет пресс-служба, в деле фигурировал бывший глава Одесской областной прокуратуры - он подозревается в завладении землей и получении взятки в виде квартиры. Сейчас в отношении экс-прокурора материалы выделены в отдельное производство.

В свою очередь в НАБУ сообщили, что из-за действия указанной схему Одесса потеряла по меньшей мере шесть участков (15,9 га) и 131 миллиона гривен, которые чиновники мэрии переплатили из бюджета при покупке недвижимости на земле, которую якобы планировали задействовать для расширения кладбища "Западное".

"Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому участку) за что обеспечивали гарантирование городским советом права на застройку фактически даром", - говорят в НАБУ.

Детективы рассказывают, что сообщники строго соблюдали меры конспирации, информационной безопасности и принимали контрразведывательные приемы. Например, вербовка новых членов организации осуществлялась с применением полиграфа. Во время проверки на нем, среди прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. Также во время общения сообщники использовали средства защищенной связи, а встречи проводили в помещениях с усиленными мерами безопасности. Также они использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи и тому подобное.

"К преступной деятельности привлекли представителей местной власти и правоохранительных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации, они получали взятки в виде денег, квартир в новостройках и других материальных благ", - утверждают в НАБУ.

Фигурантам инкриминируют почти десять статей УК, в том числе незаконное завладение землей территориальной общины Одессы и легализацию доходов, полученных преступным путем. Также создание преступной организации и т. д.

Земельное дело Труханова - что известно

В октябре 2021 года правоохранители сообщили о подозрении в причастности к схеме по присвоению земли и бюджетных средств в Одессе 16 лицам. По данным НАБУ, злоумышленники завладели активами территориальной общины и легализовали полученные доходы. В числе фигурантов –городской голова Геннадий Труханов, и. о. заместителя мэра Олег Брындак, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, владельцы компании-застройщика "Будова" и ее топ-менеджеры.

В деле также фигурируют экс-председатель Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, экс-руководитель департамента коммунальной собственности Горсовета Алексей Спектор и т.д., и известный бизнесмен Владимир Галантерник, который находится за границей. В частности, в ноябре 2021 года адвокат Галантерника заявил, что подзащитный вместе с семьей долгое время проживает в Лондоне, о чем в НАБУ были официально переданы соответствующие сведения. Защита уверяла: нет оснований полагать, что бизнесмен скрывается от следствия или уклоняется от уголовной ответственности.

Вас также могут заинтересовать новости: