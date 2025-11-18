Цель Украины - получить справедливый мир, подчеркнул он.

В среду, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с лидером Турции Рейджепом Эрдоганом. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. И это будет достаточно предметная беседа. У меня хорошие отношения с президентом Турции. Есть какие-то позиции и сигналы от Соединенных штатов. Посмотрим завтра", - сказал Зеленский.

Другие встречи Зеленского с лидерами стран

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал соглашение с лидером Франции Эмануэлем Макроном. Сообщалось, что соглашение предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, способной уничтожать баллистические ракеты.

Также после встречи с Зеленским, премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид готовит новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Часть этих средств пойдет на вооружение, еще часть на международные программы - PURL и SAFE.

