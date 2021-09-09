Среди таких причин Квасьневский выделил советскую историю и влияние России.

Украине для вступления в Евросоюз и НАТО следовало использовать исторические моменты - так делала Польша в 1999 и 2004 годах.

Об этом заявил сайту НВ бывший польский президент Александр Квасьневский, во времена правления которого Польша стала членом ЕС и Североатлантического Альянса.

При этом он пояснил, что нельзя сравнивать путь Варшавы и Киева, поскольку исторические предпосылки членства отличаются.

"Нельзя сравнивать Польшу и Украину, потому что у вас другая ситуация. Польша никогда не была советской республикой, экономика развивалась иначе, связи с Западом были крепче, чем у вас. История Советского Союза и сильное влияние России на все, что происходит в Украине, - тоже проблема для процессов вступления в НАТО и ЕС", - говорит он.

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Также, по словам Квасьневского, мешает евроинтеграции Украины то, что Украина до сих пор не провела реформы, а ее экономика не начала расти.

Отметим, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Для членства в Европейском союзе Украина так же не подходит. В частности, она считает, что Украине понадобится 20 лет работы, чтобы стать членом ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина увидела в заявлении президента Эстонии о 20 годах до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.

Автор: Юрий Годован