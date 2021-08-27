Ранее Кальюлайд скептически оценила перспективы Украины вступить в ЕС и НАТО в ближайшие годы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба остался недоволен заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая порассуждала о перспективах Украины вступить в ЕС и НАТО.

В эфире телеканала "Украина 24" Кулеба выразил разочарование словами Кальюлайд. Он утверждает, что более двух десятков лет назад западные страны "таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам и латышам" аналогичные вещи.

"Мне было очень странно слышать эти слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло. Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали очень искреннее и наилучшим образом", - сказал министр.

Украина, по словам главы МИД, донесла свою позицию и оценку до эстонских дипломатов и посла этой страны в Киеве.

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"Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина - безусловно, друзья и партнеры", - добавил он.

Ранее Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Для членства в Европейском союзе Украина так же не подходит. В частности, она считает, что Украине понадобится 20 лет работы, чтобы стать членом ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина увидела в заявлении президента Эстонии о 20 годах до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.

Автор: Юрий Годован