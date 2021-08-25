Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Для членства в Европейском союзе Украина так же не подходит.
Об этом политик заявила в интервью "Европейской правде".
По словам Кальюлайд, Эстония активно поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в Альянсе, но не понятно, когда это станет возможно. При этом она указала, что Киев должен вернуть свои оккупированные территории.
"Абсолютно! Нужно решение (конфликта, - ред.). Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно", - указала президент Эстонии.
Читайте такжеВ Еврокомиссии оценили возможность вступления Украины в ЕС в ближайшие 3-5 летВ то же время она заявила, что Евросоюз должен быть смелее в вопросах расширения, но Украина не подходит для этого.
"Либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии, - ред). Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", - объяснила Кальюлайд.
Также она подчеркнула, что в Евросоюзе готовы помочь, но выполнять эту тяжелую работу придется странам.
Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Грузия обсудили взаимодействие на международном уровне, в том числе координацию совместных шагов с целью ускорения получения полноправного членства в ЕС и НАТО.