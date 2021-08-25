Керсти Кальюлайд считает, что Украине понадобится 20 лет работы, чтобы стать членом ЕС.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. Для членства в Европейском союзе Украина так же не подходит.

Об этом политик заявила в интервью "Европейской правде".

По словам Кальюлайд, Эстония активно поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в Альянсе, но не понятно, когда это станет возможно. При этом она указала, что Киев должен вернуть свои оккупированные территории.

"Абсолютно! Нужно решение (конфликта, - ред.). Надеюсь, через переговоры. Рано или поздно", - указала президент Эстонии.

Читайте такжеВ Еврокомиссии оценили возможность вступления Украины в ЕС в ближайшие 3-5 летВ то же время она заявила, что Евросоюз должен быть смелее в вопросах расширения, но Украина не подходит для этого.

"Либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии, - ред). Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", - объяснила Кальюлайд.

Также она подчеркнула, что в Евросоюзе готовы помочь, но выполнять эту тяжелую работу придется странам.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Грузия обсудили взаимодействие на международном уровне, в том числе координацию совместных шагов с целью ускорения получения полноправного членства в ЕС и НАТО.

Автор: Анастасия Горбачева