Стефанишина отметила, что выступает против подобных предсказаний.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина увидела в заявлении президента Эстонии Керсти Кальюлайд о 20 годах до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.

Об этом она рассказала в комментарии Европейской правде.

Ранее в интервью украинским журналистам Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. К членству в Европейском Союзе Украина так же не подходит.

"Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это через якобы неготовность самих стран восточного соседства", – отметила Стефанишина.

Читайте такжеКрымская платформа стала большим поражением России - КулебаВице-премьер отметила, что выступает против подобных предсказаний.

"Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли стран-членов к принятию новых членов. Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС. Сегодня мяч на стороне ЕС – считаю, Украина имеет все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", – цитирует издание слова Стефанишиной.

По мнению вице-премьера, Украина демонстрирует хорошую динамику выполнения Соглашения об ассоциации. При этом Стефанишина также подчеркнула, что Киев знает о важности выполнения реформ.

"К сожалению, напоминая Украине об этих реформах, отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки, которая включала и четкую поддержку интеграции", – констатировала Стефанишина.

Вступление Украины в Европейский союз

Автор: Яна Ставская