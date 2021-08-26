Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина увидела в заявлении президента Эстонии Керсти Кальюлайд о 20 годах до членства Украины в ЕС "сигнал о неготовности" Евросоюза расширяться.
Об этом она рассказала в комментарии Европейской правде.
Ранее в интервью украинским журналистам Кальюлайд заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет свои территории. К членству в Европейском Союзе Украина так же не подходит.
"Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это через якобы неготовность самих стран восточного соседства", – отметила Стефанишина.
Читайте такжеКрымская платформа стала большим поражением России - КулебаВице-премьер отметила, что выступает против подобных предсказаний.
"Скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли стран-членов к принятию новых членов. Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС. Сегодня мяч на стороне ЕС – считаю, Украина имеет все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", – цитирует издание слова Стефанишиной.
По мнению вице-премьера, Украина демонстрирует хорошую динамику выполнения Соглашения об ассоциации. При этом Стефанишина также подчеркнула, что Киев знает о важности выполнения реформ.
"К сожалению, напоминая Украине об этих реформах, отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки, которая включала и четкую поддержку интеграции", – констатировала Стефанишина.
Вступление Украины в Европейский союз
- Летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже является частью европейской семьи, а евроинтеграция - это основное стремление украинского народа.
- О вступлении Украины в ЕС неоднократно говорил и пятый президент Украины Петр Порошенко. В частности, он заявлял, что Украина подаст заявку на вступление в 2024 году.
- 15 апреля 2021 года президент Зеленский заявил, что настало время для получения Украиной "конкретных предложений" по поводу плана действий членства в НАТО и плана вступления в Евросоюз.
- В апреле во время своего визита во Францию Зеленский предложил подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз президенту Эммануэлю Макрону. Тогда президент Украины рассказал, что несколько стран уже подписали эту декларацию.
- Впоследствии стало известно, что декларацию подписали уже три страны.