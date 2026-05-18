Ермак выйдет из СИЗО: за него внесен залог в размере 140 млн гривен

Ермак с 14 мая находился в СИЗО.

За экс-главу Офиса президента Андрея Ермака внесли полную необходимую сумму залога – 140 миллионов гривен. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. При этом информации о том, кто и какую сумму внес, в ВАКС не имеют.

Также в суде уточнили, что сегодня в связи с внесением залога Ермака должны освободить из-под стражи.

Отмечается, что пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Поэтому, несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Андрей Ермак провел в СИЗО.

Адвокат Ермака Игорь Фомин отмечал, что сумму могли собрать уже к вечеру 15 мая, но "ситуация затянулась" из-за финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы, которая "сложно принимает" платежи.

Обновлено 10.00. По данным источников "Украинской правды", всего было осуществлено около 200 платежей, в том числе некоторые взносы по 1 копейке. Общая сумма, которую удалось собрать, превышает 154 млн грн.

Обновлено 10.15. Адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин подтвердил корреспонденту УНИАН, что сегодня его клиент выйдет из следственного изолятора.

Он также сказал, что считает незаконной практику Госфинмониторинга по проверке легальности средств залогодателей.

Фомин отметил, что не может разглашать кто и какую сумму внес как залогодатель, поскольку это персональные данные людей. При этом указал, что было много маленьких по сравнению с суммой залога взносов.

Он также подтвердил, что будет подавать апелляционную жалобу на решение ВАКС о мере пресечения Ермаку

Дело Ермака – что известно

Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая отправил под стражу экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

Согласно решению суда, Ермак должен сдать заграничный и дипломатический паспорта. Также ему запрещено общаться с фигурантами дела, в частности с Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым.

Ермак после решения суда сказал журналистам, что денег на залог у него нет, но надеется, что знакомые и друзья помогут внести этот залог.

НАБУ и САП сообщали, что раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Пресс-служба НАБУ 11 мая отмечала, что о подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса президента Украины. Речь шла об Андрее Ермаке

По данным НАБУ, дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

