Евромайдан проиграл соревнование за премию Сахарова

Несмотря на ожидания, общественный проевропейское движение "Евромайдан" проиграл соревнование за данную награду, сообщил Шульц на пресс-конференции, передает Украинская правда.

Престижную награду, которая отмечает достижения в вопросе защиты прав человека, развития демократии и отстаивания верховенства закона; получил врач-гинеколог из Конго Денис Муквеге.

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Этот врач специализируется на помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований со стороны конголезских повстанцев.