Евромайдан проиграл соревнование за премию Сахарова
20:18, 21 октября 2014Политика
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21 октября президент Европейского парламента Мартин Шульц объявил лауреата ежегодной премии им. Андрея Сахарова.
Евромайдан в Кировограде / УНИАН
Несмотря на ожидания, общественный проевропейское движение "Евромайдан" проиграл соревнование за данную награду, сообщил Шульц на пресс-конференции, передает Украинская правда.
Поздравляю D. #Mukwege 2014 #SakharovPrize Special mention #EuroMaidan. #EP delegation to L. #Yunus.Press point now http://t.co/gcS2wDjKDr
- EP President (@EP_President) October 21, 2014
Евромайдан проиграл соревнование за премию имени Сахарова
Престижную награду, которая отмечает достижения в вопросе защиты прав человека, развития демократии и отстаивания верховенства закона; получил врач-гинеколог из Конго Денис Муквеге.
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Этот врач специализируется на помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований со стороны конголезских повстанцев.
Денис Муквеге / bmtoday.ru
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