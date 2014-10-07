Евромайдан попал в тройку претендентов на премию Европарламента имени Сахарова
20:41, 07 октября 2014Общество
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Украинское движение Евромайдан вошло в тройку финалистов, один из которых получит премию Европейского парламента имени Сахарова за свободу мысли.
Евромайдан имеет шансы получить премию Европарламента имени Сахарова / Фото УНИАН
Такое решение было принято по результатам голосования на совместном заседании комитетов ЕП по вопросам иностранных дел и развития, которое состоялось во вторник в Брюсселе.
Кроме Евромайдана в тройку попали гинеколог из Конго Денис Маквеге и азербайджанский активист по защите прав человека Лейла Йюнус.
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