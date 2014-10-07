Евромайдан попал в тройку претендентов на премию Европарламента имени Сахарова

20:41, 07 октября 2014
Общество
0 0

Украинское движение Евромайдан вошло в тройку финалистов, один из которых получит премию Европейского парламента имени Сахарова за свободу мысли.

Фото УНІАН

Такое решение было принято по результатам голосования на совместном заседании комитетов ЕП по вопросам иностранных дел и развития, которое состоялось во вторник в Брюсселе.

Кроме Евромайдана в тройку попали гинеколог из Конго Денис Маквеге и азербайджанский активист по защите прав человека Лейла Йюнус.

Читайте такжеПредставителям Евромайдана вручили премию имени Леха ВаленсыПобедитель будет определен президентом ЕП и лидерами политических групп 16 октября, а церемония награждения состоится 26 ноября в Страсбурге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter