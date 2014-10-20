17-летнего сына "свободовца" арестовали за избиение цепью милиционера у Рады 14 октября

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, по решению суда на время досудебного расследования указанное лицо по прозвищу "Скорпион" будет находиться под стражей. Такое меру пресечения суд избрал, взвесив тяжесть преступления, в котором подозревается парень.

Читайте такжеК зданию Рады уже направили несколько сотен правоохранителей (фото)«Скорпиону» объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему угрожает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, молодой человек был задержан правоохранителями 16 октября. Во время обыска в доме, где проживал парень, была изъята цепь, милицейский шлем и вещи, в которых он был одет возле ВР.

Как сообщал УНИАН, 14 октября около 12.00 к ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросали «коктейли Молотова» и петарды в здание Верховной Рады. Также они устроили столкновения со стражами порядка, стреляли по окнам здания из травматического оружия и рогаток.

Получили ранение 17 работников правоохранительных органов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Из-за этих провокаций председатель ВР Александр Турчинов вынужден был досрочно закрыть последнее пленарное заседание Верховной Рады седьмого созыва.

Позже на сайте «правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимали участия в мероприятиях у здания парламента.

Столичная милиция открыла производство по статье «хулиганство» Уголовного кодекса Украины.

16 октября милиция сообщила, что за участие в столкновениях 14 октября под парламентом был задержан 41 человек.

10 из задержанных были арестованы в порядке статьи 208 УПК, в отношении 17 составлены административные протоколы по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Остальные 14 граждан отпущены, «поскольку в отношении них пока отсутствуют доказательства совершения ими преступлений или административных правонарушений», сказано в сообщении милиции.