Турчинов закрыл заседание Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что возле здания парламента происходят провокации и попытки штурма.

"Я убежден, что те, кто это делал, сознательно хотели сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады. Те, кто это делал, хотели, чтобы важные вопросы, экономические вопросы, вопросы, связанные с правоохранительной деятельностью, сегодня не были приняты", - сказал Турчинов.

Читайте такжеРада семь раз проваливала голосование о признании ОУН-УПАВместе с тем он подчеркнул, что ВР сегодня приняла стратегически важный для страны пакет законов, направленный на борьбу с коррупцией.

"Если бы сегодня не было провокаций возле стен парламента, мы бы и другие законы с вами смогли в течение дня принять", - сказал Турчинов.

"В связи с тем, что сейчас в Верховной Раде присутствует значительно меньшее количество депутатов, 226, и ни один вопрос мы не можем рассмотреть и проголосовать, я закрываю сегодняшнее пленарное заседание", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР пикетируют активисты ВО «Свобода» с требованием принять закон о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.

Позже к парламенту пришли около 200 человек в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора», которые бросили в здание коктейль Молотова и несколько пиротехнических средств, которые взрываются.

Эти неизвестные пришли к парламенту в то время, когда Верховная Рада дважды не смогла включить в повестку дня законопроект о признании ОУН и УПА.

Позже возле Верховной Рады произошли столкновения между группой неизвестных лиц и правоохранителями. Также неизвестные забросали правоохранителей петардами и с палками пытались пробиться сквозь их кордон к зданию парламента.

Верховная Рада так и не включила в повестку дня своей работы проект закона о признании ОУН и УПА.