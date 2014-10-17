На Днепропетровщине задержали террориста «ДНР», который планировал взорвать военный склад

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Житель Марганца, 1984 года рождения, получил от руководства «ДНР» приказ на проведение террористического акта на территории Днепропетровской области, а именно подрыв склада горюче-смазочных материалов аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины. Для выполнения задания он получил взрывчатое вещество – пластид, который переправил из Донецка в Днепропетровск и незаконно хранил его по месту жительства», - говорится в сообщении прокуратуры.

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Злоумышленника задержали работники УСБУ. В ходе обыска в его жилье изъято 20 кг пластида и пистолет «Макарова» с патронами. Также у него изъято удостоверение сотрудника «генеральной прокуратуры «ДНР».

Прокуратура Днепропетровской области осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому следственным отделом УСБУ в области по факту приготовления террористического акта, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами по. ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде удержания под стражей.