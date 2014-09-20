СБУ предотвратила теракт в Херсоне во время празднования Дня города

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники планировали произвести взрывы во время празднования Дня города для дестабилизации ситуации и сеяния паники среди мирных жителей.

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В результате проверки информации, поступившей на круглосуточную «горячую линию», сотрудники СБУ задержали местного жителя, который запланировал эту диверсионную акцию. Во время обыска в автомобиле задержанного были изъяты взрывные устройства, тротиловая шашка с детонатором.

Кроме того, по месту жительства мужчины была найдена записная книжка со списком так называемых «титушек», которых в январе-феврале с.г. автобусами возили в Киев для участия в антимайдане.

Эта группа злоумышленников также раскрашивала в цвета российского флага здания и заборы в центре Херсона. Во время раскрашивания остановок городского транспорта правоохранители задержали двух местных жителей – 1961 и 1991 г.р. В отношении этих лиц милицией составлены протоколы об административных нарушениях.

По факту незаконного обращения со взрывчатыми веществами следователи СБУ открыли уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напоминают, что граждане, владеющие информацией о намерениях осуществления сепаратистской, террористической, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности, могут сообщить её на горячую линию call-центра СБУ 0-800-501-482 или на почтовый ящик callcenter@ssu.gov.ua