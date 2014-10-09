Президент подписал закон о люстрации

Об этом говорится на сайте главы государства. "Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления "с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября 231 голосом народные депутаты приняли закон о люстрации. После этого, Петр Порошенко заявил, что этот закон может быть пересмотрен в случае, если к нему возникнут замечания со стороны Венецианской комиссии или Конституционного суда Украины.