Закон о люстрации может быть изменен - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Общаясь позже с журналистами, президент отметил, что принял решение о подписании Закона «Об очищении власти», несмотря на большое количество замечаний правозащитников.

По убеждению главы государства, преимущество закона заключается в том, что страна наконец освободится от представительства во власти коррупционеров, а проведение люстрации будет введено в четкое правовое поле. Таким образом, будут отменены самовольные люстрационные комитеты.

Читайте такжеВенецианская комиссия получила от Украины законопроект о люстрации«Наконец, заведем этот вопрос в законодательное поле. Это было главным аргументом. Страна должна очиститься, это должно произойти в четкой, регламентированной законом процедуре», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что Закон подведет черту в вопросе прозрачности формирования власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, выступая во Львовском национальном университете, глава государства заявил, что подпишет Закон «Об очищении власти» (о люстрации), хотя и не считает его совершенным.

«Я очень внимательно изучил проект Закона «Об очищении власти» в той редакции, в которой на прошлой неделе его приняла Верховная Рада. Он не является совершенным, является очень проблемным. Значительная часть людей без вины вынуждена смириться и пройти иногда унизительную процедуру. Я не в восторге от этого, я желал бы лучшего. Но в этих условиях люстрации быть, и закон будет подписан», - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, он принял решение подписать Закон о люстрации-за необходимости очистки всего государственного аппарата. «Уверен, что положительного в этом законе все же больше, и что Украина будет лучшей», - заявил президент.

Президент подчеркнул, что будут изучены рекомендации Венецианской комиссии, Конституционного суда, решение ЕС относительно гармонизации украинского законодательства, решения Совета Европы, рекомендации Европейского суда по правам человека. «Как Президент не имею права игнорировать. Но мы за объединение страны, и люстрация состоится», - отметил Глава государства.

В то же время президент не исключил возможности, при наличии замечаний Венецианской комиссии и Конституционного суда, внесения изменений в этот закон.

Сегодня, 3 октября, глава Мониторингового комитета ПАСЕ Штефан Шеннах заявил, что передал в Венецианскую комиссию (ВК) три закона, принятые Верховной Радой Украины 16 сентября.