Действия россиян против Украины сделали невозможным углубление сотрудничества с НАТО - генсек

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Действия России против Украины приводят к тому, что теперь нет возможности для углубления сотрудничества, о котором ранее шла речь", - сказал новый генсек НАТО, который избрал Польшу первой страной для своего заграничного визита.

Ранее во время разговора с польским журналистом Столтенберг отметил, что не видит противоречия в том, чтобы строить конструктивные отношения с Россией и одновременно укреплять сам альянс.

Читайте такжеНа востоке Украины остаются сотни российских военнослужащих - НАТО"Норвегия - маленькая страна, которая является соседом России, и, несмотря даже на самые суровые моменты "холодной войны", нам удавалось сотрудничать в сфере энергетики, рыболовства и демаркации морских границ", - отметил он, заметив, что это было результатом членства Норвегии в НАТО.

Столтенберг также заверил, что альянс работает над воплощением в жизнь достигнутых на последнем саммите в сентябре договоренностей, направленных на усиление безопасности восточных государств-членов НАТО, в частности, в вопросе создания сил быстрого реагирования на случай «гибридной войны», которую Россия ведет против Украины.

Читайте такжеНАТО имеет сильную армию даже без спецсил быстрого реагирования - Столтенберг"Надеюсь, что до декабря начнут работать четыре фонда НАТО, которые должны помочь Киеву в реформировании логистики, управления армией, укреплении защиты перед кибератаками, а также в переподготовке и социальной адаптации военнослужащих", - добавил генсек.

Как сообщал УНИАН, НАТО прекратило сотрудничество с Россией после аннексии ею в марте этого года украинского Крыма.

Это стало первым силовым изменением границ государства в Европе после Второй мировой войны и привело к глубочайшему кризису в отношениях РФ с западными государствами, которые ввели против российских чиновников, бизнесменов и ряда важнейших секторов экономики санкции.

Западные государства также призывают Россию прекратить поддерживать пророссийских боевиков на Донбассе и вывести войска из этого региона Украины.