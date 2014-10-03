Новый генсек НАТО посетит Польшу уже на шестой день работы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Альянса, в ходе визита Столтенберг проведет встречу с президентом Польши Брониславом Коморовским, председателем правительства Эвой Копач, министром обороны Томашем Сэмоняком и министром иностранных дел Гжегожем Схетиной.

Столтенберг планирует также посетить авиабазу в польском Ляске.

Читайте такжеСтолтенберг официально вступил в должность генсека НАТОКак известно, Польша относится к странам, которые видят угрозу для своей безопасности через российскую агрессию против Украины. НАТО на саммите в Нью-Порте в сентябре решило усилить оборону восточных союзников, договорившись, среди прочего, о создании сил быстрого реагирования.

На днях в Польше оживленную дискуссию вызвала публикация в немецком Spiegel о том, что НАТО не сможет выполнить декларации последнего саммита по усилению обороны восточных союзников.