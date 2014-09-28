Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают открывать огонь по украинским позициям

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Оперативного командования "Север" Вооруженных сил Украины.

"В течение суток бандитские группировки 14 раз нарушили режим прекращения огня осуществив 8 обстрелов подразделений ОК «Север» Вооруженных Сил Украины и 6 Министерства Внутренних дел", - говорится в сообщении.

В ответ на атаку командование группы выполнило две огневые задачи по нападавшим.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, ранены 8 - СНБОПо итогу суток потерь среди личного состава нет, добавили в пресс-центре.