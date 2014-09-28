Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают открывать огонь по украинским позициям
09:05, 28 сентября 2014Политика
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Ситуация в зоне АТО усугубляется, несмотря на перемирие.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Оперативного командования "Север" Вооруженных сил Украины.
"В течение суток бандитские группировки 14 раз нарушили режим прекращения огня осуществив 8 обстрелов подразделений ОК «Север» Вооруженных Сил Украины и 6 Министерства Внутренних дел", - говорится в сообщении.
В ответ на атаку командование группы выполнило две огневые задачи по нападавшим.
Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, ранены 8 - СНБОПо итогу суток потерь среди личного состава нет, добавили в пресс-центре.
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