Порошенко ввел в действие тайное решение СНБО по защите Украины

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года ”О неотложных мерах по защите Украины и укреплении ее обороноспособности”.

Текст документа, большинство пунктов которого являются тайными, обнародован на сайте главы государства.

Читайте такжеПорошенко освободил от налогообложения благотворительную помощь для АТО

Ранее УНИАН сообщал, что 28 августа СНБО принял комплекс мер по защите национальной безопасности и территориальной целостности Украины и увеличению боевых возможностей вооруженных сил Украины (ВСУ) и правоохранительных органов.

"Сегодня СНБО принял комплекс мер по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, стратегические приоритеты во внешней политике, увеличение боевых возможностей ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов с использованием потенциала оборонной промышленности, укрепление системы обеспечения информационной кибербезопасности Украины", - сообщил журналистам заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.