CНБО принял комплекс мер по защите нацбезопасности
21:00, 28 августа 2014Политика
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СНБО принял комплекс мер по защите национальной безопасности и территориальной целостности Украины и увеличению боевых возможностей вооруженных сил Украины (ВСУ) и правоохранительных органов.
Порошенко принял участие в заседании СНБО / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении заседания СНБО с участием президента Петра Порошенко, сообщил журналистам заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.
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«Сегодня СНБО принял комплекс мер по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, стратегические приоритеты во внешней политике, увеличение боевых возможностей ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов с использованием потенциала оборонной промышленности, укрепление системы обеспечения, информационной кибербезопасности Украины”, - сказал Михаил Коваль.
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