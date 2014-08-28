CНБО принял комплекс мер по защите нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершении заседания СНБО с участием президента Петра Порошенко, сообщил журналистам заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

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«Сегодня СНБО принял комплекс мер по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, стратегические приоритеты во внешней политике, увеличение боевых возможностей ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов с использованием потенциала оборонной промышленности, укрепление системы обеспечения, информационной кибербезопасности Украины”, - сказал Михаил Коваль.