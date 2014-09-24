Порошенко поручил направить в зону АТО военных комиссаров

Об этом говорится в распоряжении главы государства № 1041/2014-рп от 24 сентября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Документом поручается направить в зону АТО для прохождения военной службы военных комиссаров районов, городов, областей.

Читайте такжеПрезидент назначил Демченко своим советникомВ Распоряжении отмечается, что на должности военных комиссаров также могут назначаться военнослужащие - участники антитеррористической операции, получившие ранение, другое повреждение здоровья, однако признанные военно-врачебными комиссиями годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Как сообщал УНИАН, в августе Верховная Рада приняла изменения к Закону “О прокуратуре”, восстановив в Украине военные прокуратуры.