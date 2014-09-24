Порошенко поручил направить в зону АТО военных комиссаров
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Валерию Гелетею направить в район проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях военных комиссаров.
Об этом говорится в распоряжении главы государства № 1041/2014-рп от 24 сентября, сообщает пресс-служба президента Украины.
Документом поручается направить в зону АТО для прохождения военной службы военных комиссаров районов, городов, областей.
Читайте такжеПрезидент назначил Демченко своим советникомВ Распоряжении отмечается, что на должности военных комиссаров также могут назначаться военнослужащие - участники антитеррористической операции, получившие ранение, другое повреждение здоровья, однако признанные военно-врачебными комиссиями годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.
Как сообщал УНИАН, в августе Верховная Рада приняла изменения к Закону “О прокуратуре”, восстановив в Украине военные прокуратуры.