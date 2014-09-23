Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России

Об этом говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством королевства, передает ИТАР-ТАСС.

Читайте такжеФранцузская корпорация Total из-за санкций замораживает сотрудничество с "Лукойлом"В документе приводятся слова главы норвежского министерства иностранных (МИД) дел Берге Бренде о том, что Россия, "несмотря на существенное давление со стороны международного сообщества, не продемонстрировала готовности прекратить незаконные действия на востоке Украины".

"По этой причине Норвегия введет те же ограничительные меры против России, которые 12 сентября ввел Евросоюз", - отметил министр.

В заявлении МИД говорится, что данное решение одобрено правительством и должно вскоре вступить в силу, при этом члены кабинета министров продолжают проводить "консультации с парламентом по данному вопросу".

Норвегия, которая не является членом Евросоюза, последовательно присоединялась ко всем пакетам санкций, которые вводились ЕС в отношении России.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября ЕС обнародовал очередной список санкций против России. Под санкции Евросоюза попали российские компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Кроме того, в «черный список» попали предприятия «Калашников», «Сириус», «Станкоинструмент», «Чемкомпозит», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», «Алмаз Антей», «Базальт». Также в списке есть «Оборонпром», «Объединенная авиационная корпорация», «Уралвагонзавод». Вместе с тем в ЕС заявили, что могут пересмотреть свое решение о введении санкций против РФ в зависимости от выполнения мирного плана и режима прекращения огня на Донбассе, объявленного 5 сентября.