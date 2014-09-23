ЕС снова пообещал пересмотреть санкции против РФ в случае реального прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, так сегодня в Брюсселе прокомментировала информацию относительно возможного пересмотра ЕС санкций в отношении России представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

"Я напомню заявление президента Совета ЕС Ромпея относительно одобрения последнего пакета, где мы четко сказали, что будет следующим. Мы сказали, что до конца месяца государства-члены проведут оценку выполнения режима прекращения огня и мирного плана. В связи с ситуацией на месте Комиссию и Внешнюю службу попросят подготовить предложения относительно возможных изменений", - сказала она.

Читайте такжеМеркель требует полного вывода российских войск из УкраиныКосьянчич отметила, что пересмотр будет проведен после оценки выполнения мирного плана. "Сейчас трудно сказать, что будет, потому что, во-первых, нам нужна оценка режима выполнения прекращения огня и мирного плана", - подчеркнула она.

Как известно, в ночь на 20 сентября участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украиныподписали в Минске меморандум о реализации протокола от 5 сентября.

Документ, в частности, предусматривает отвод крупнокалиберного оружия на расстояние не менее 15 км с каждой стороны. Таким образом, создается зона безопасности шириной не менее 30 км.