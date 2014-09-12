Под санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"

Под санкции США попали 5 российских энергетических компаний - "Газпром", "Газпром нефть", " Лукойл", " Сургутнефтегаз", " Роснефть".

Об этом говорится в сообщении министерства финансов США, сообщает Украинская правда.

В частности, США запретили экспорт товаров, услуг (не включая финансовые услуги) или технологий, которые могут применяться для разведки и глубоководной добычи на территории России, Арктическом шельфе, или для сланцевых проектов, имеющих потенциал добычи нефти, для пяти российских энергетических компаний - " Газпром", " Газпром нефть", " Лукойл", "Сургутнефтегаз", " Роснефть ".

Для "Газпром нефти" и "Транснефти" ограничен доступ к зарубежному финансированию, говорится в сообщении.

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Новые санкции также запрещают финансирование государственной корпорации "Ростех", которая занимается производством высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения.

В список санкций также был добавлен "Сбербанк" - крупнейший российский банк.

Еще пяти российским банкам - ВТБ, Газпромбанку, Банку Москвы, Внешэкономбанку и Россельхозбанку, которые уже были в санкционном списке, - запретили торговлю новыми облигациями, акциями или подобными финансовыми инструментами этих банков, чей срок погашения превышает 30 дней.

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Что касается оборонной промышленности, то активы таких компаний были заблокированы: ОАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие", Мытищинский машиностроительный завод, Калиновский машиностроительный завод, концерн "Алмаз-Антей" и Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова.