Россия использует на Донбассе минометы, которые имеют в боекомплекте ядерные снаряды - советник Гелетея

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк.Читайте такжеНемцов: действия России позволяют Украине создать ядерное оружие

"В отношении российских угроз применить тактическое ядерное оружие: 240-мм самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" артиллерии Резерва Верховного Главнокомандующего ВС РФ, которые уже приняты и применяются российскими войсками на территории Украины, кроме активно-реактивных и фугасных мин, имеют в боекомплекте ядерные снаряды мощностью до двух килотонн, а также нейтронные снаряды "Смола" и "Фата", - написал он.

Министр обороны Валерий Гелетей рассказал, что Россия угрожала Украине применить тактическое ядерное оружие.