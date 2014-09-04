Яценюк обсудил с Маккейном потребность Украины в военно-технической помощи

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, глава Правительства дал высокую оценку активной позиции американского Сената по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Читайте такжеУ Яценюка пока не знают, сколько будет стоить строительство стены на границе с Россией

Яценюк и Маккейн обсудили текущую ситуацию безопасности в Донецкой и Луганской областях. Премьер-министр Украины выразил убеждение в том, что объявленный Владимиром Путиным так называемый «план» для урегулирования ситуации в Украине является попыткой усыпить бдительность международного сообщества и скрыть факт агрессии российских регулярных войск на Востоке.

Глава Правительства подтвердил потребность Украины в военно-технической помощи международного сообщества для защиты от агрессора. Украинская сторона рассчитывает на солидарность партнеров и союзников, подчеркнул Яценюк, отметив ключевую роль США и Европейского Союза, подчеркивается в сообщении.