Бойцам АТО пришлось покинуть Дебальцево: город окружают военные РФ с тяжелой артиллерией

Сегодня утром из города Дебальцево Донецкой области вынужденно отошли два батальона - "Киев - 2" и 25-ый батальон территориальной обороны, их окружили несколько тысяч военных РФ, сообщает корреспондент ТСН.

Российские военные находятся в 10 километрах от украинских бойцов стягивают военную технику. Добровольцы были вынуждены отойти на подготовленные позиции, чтобы спасти своих людей и продолжить боевые действия, заявил комбат батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский.

Читайте такжеБатальон "Киевская Русь" находится в окружении войск РФ - прес-служба советника Президента

"В ближайшие день-два будем в полном "котле". Отходим на подготовленные позиции, чтобы сохранить людей и продолжить эту войну. Здесь ситуация критическая. По данным разведки, в 10 километрах от нас находятся несколько тысяч российских военных, стягивают технику. По имеющейся у нас информации, у них около 10 танков, БМП, и дальше технику будут взимать и Дебальцево будут отрезать (от контролируемой силовиками части области - Ред)", - заявил командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский.

Сейчас добровольцы находятся в безопасности. У них получилось отойти на подготовленные позиции без потерь. Во время отхода они взорвали боекомплект.

Читайте такжеКомандование оставило одно из подразделений АТО - источник ВВС Украина

Блокпосты вокруг Дебальцево пока остаются украинскими. Ситуация в городе постепенно напрягается - закрываются магазины и супермаркеты. Вчера здесь горели АЗС и вокзал. Ночь прошла относительно спокойно, однако были слышны звуки залпов и взрывов.