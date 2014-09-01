Депутаты обсудят с Порошенко введение военного положения
13:48, 01 сентября 2014Политика
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Народные депутаты на встрече с президентом Петром Порошенко обсудят вопрос введения военного положения в стране и изменение избирательной системы.
Депутаты обсудят с Порошенко военное положение / фото УНИАН
Об этом сообщил лидер фракции ВО "Батькивщина" Сергей Соболев. По его словам встреча запланирована на 17.00. Депутат отметил, что сегодня во время согласительного совета руководителей фракций, в частности, обсуждался вопрос возможности введения военного положения.
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"Этот вопрос затрагивался практически всеми группами и фракциями, и на сегодняшней встрече у президента в 17.00 мы продолжим разговор о возможности введения военного положения, изменения избирательной системы, поскольку только это может легитимизировать следующий парламент, который должен избраться как можно скорее", - сказал депутат.
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