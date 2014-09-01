Порошенко обещает кадровые выводы в связи с последними событиями в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Президент отметил, что 1 сентября Украина встречает в сверхсложное время.

“Ситуация еще больше обострилась в последние дни - против Украины сейчас началась прямая, нескрываемая агрессия со стороны соседнего государства”, - сказал Порошенко.

По его словам, это коренным образом изменяет ситуацию в зоне АТО, ставит новые, на порядок более сложные вопросы перед украинскими силовыми структурами.

“Мы сейчас тщательно анализируем события последней недели — выводы будут серьезные, в том числе и кадровые”, - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который находится неподалеку от Мариуполя.

Кроме того, неделю назад украинские батальоны попали в окружение вблизи города Иловайск, с 30 августа бойцы начали выходить из окружения.