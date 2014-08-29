СНБО: террористы обстреляли бойцов сил АТО снарядами со слезоточивым веществом

20:50, 29 августа 2014
Политика
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Боевики обстреляли бойцов сил АТО из «Градов», во время разрывов снарядов выделялось слезоточивое вещество.

Лисенко розповів з чого стріляли по українських військових / фото УНИАН

Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает радио "Свобода". «26 и 27 августа позиции сил АТО в районе Новоазовска, были обстреляны из установок залпового огня «Град».

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Замечено, что во время разрывов их снарядов выделялось неизвестное вещество, которое вызвало слезоточивость. По предварительному анализу, это может быть следствием сгорания устаревшего твердого ракетного топлива, которое используется в 220 мм неуправляемых реактивных снарядах», - отметил Андрей Лысенко.

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