СНБО: террористы обстреляли бойцов сил АТО снарядами со слезоточивым веществом
20:50, 29 августа 2014Политика
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Боевики обстреляли бойцов сил АТО из «Градов», во время разрывов снарядов выделялось слезоточивое вещество.
Лысенко рассказал из чего стреляли по украинских военных / фото УНИАН
Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает радио "Свобода". «26 и 27 августа позиции сил АТО в районе Новоазовска, были обстреляны из установок залпового огня «Град».
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Замечено, что во время разрывов их снарядов выделялось неизвестное вещество, которое вызвало слезоточивость. По предварительному анализу, это может быть следствием сгорания устаревшего твердого ракетного топлива, которое используется в 220 мм неуправляемых реактивных снарядах», - отметил Андрей Лысенко.
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