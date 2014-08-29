СНБО: За сутки произошло 35 боев с террористами (карта АТО)

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"На всех участках боев в течение последних суток силы АТО 35 раз вступали в огневой контакт с террористами районе н.п. Круглик, Ленинское, Петровское, Майорськ, Новобахмутовка, Марьинка, Тоненькое, Березовый, Красная Поляна, Комиссаровка, Георгиевка, Малониколаевка, Авдеевка, аэропортов «Донецк» и «Луганск»", - говорится в сообщении.

Читайте такжеС начала АТО погибли 789 украинских военныхТакже вчера в 15:40 в районе украинского села Патриотическое произошел бой между подразделением мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы и россиянами, которые обозначили своих бойцов белыми повязками на обоих рукавах, а технику белым кругом. Под натиском пограничников противник отступил в сторону Новоазовска, а потом 50 минут обстреливал из установок «Град» села Безымянное и Самсоновое.

Смотреть карту в высоком качестве.