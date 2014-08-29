На востоке Украины пророссийские боевики похищают и пытают мирных жителей - Human Rights Watch

Об этом сообщает Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch.

"Поддерживаемые Россией повстанцы в восточной Украине задерживают мирных жителей, подвергают их пыткам, унижают достоинство и принуждают к труду. Они также используют мирных жителей в качестве заложников", - говорится в отчете организации, которым располагает УНИАН.

Организация отметила, что только в августе ее сотрудники задокументировали 20 случаев похищения гражданских людей в зоне конфликта на Донбассе и пообщались с 12 людьми, которые побывали в плену боевиков.

Пленные рассказали, что их били, резали ножами, тушили сигареты на их теле и имитировали казнь.

Читайте такжеВ Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку (фото)"Пророссийские повстанцы регулярно совершают ужасные преступления", - отметил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Организация отметила, что, по разным данным, в плену у боевиков может быть от 500 до свыше 700 человек, из которых более сотни мирных жителей.

Уильямсон призвал боевиков немедленно прекратить задерживать людей и достойно относиться к людям, попавшим к ним в плен, а также призвал Россию содействовать этому.

"Россия должна использовать свое влияние на повстанцев в восточной Украине, чтобы остановить эти вопиющие нарушения, и гарантировать, чтобы все ответственные за них были привлечены к ответственности", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, с половины апреля этого года на Донбассе продолжается противостояние поддерживаемых Россией боевиков и украинских силовиков, которое, по последним данным ООН, уже унесло жизни более 2,2 тысяч людей и заставило сотни тысяч оставить свои дома.