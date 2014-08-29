По данным ООН, с начала войны на Донбассе погибли более 2,5 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре, представляя доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который охватывает период с 16 июля по 17 августа.

“Пока есть подтверждения смертей 2 тыс. 593. И это будет около 3 тыс., если мы включим жертв малайзийского самолета”, - сказал он.

По словам Шимоновича, в августе военные действия на востоке Украины стали еще более интенсивными, и в результате количество убитых людей значительно возросло. “В период с середины апреля до середины июля мы подсчитали, что приблизительно 11 человек убивали ежедневно. За последний период отчета, то есть за последний месяц, подсчитано, что в среднем 36 человек убивают каждый день, а за последние 10 дней это количество еще больше”, - сказал Шимонович.

Он сообщил, что количество жертв растет в результате усиления военных действий с использованием тяжелого вооружения в густонаселенных районах.

Читайте такжеООН: Боевики на востоке Украины виновны в убийствах, похищениях и пытках Как сказал Шимонович, продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека со стороны вооруженных групп, которые включают похищение, при этом много задержанных подвергаются принудительному труду.

Читайте такжеООН: В России находятся 207 тысяч беженцев из УкраиныПо словам Шимоновича, в докладе говорится, что по состоянию на 17 августа считается, что различные вооруженные группы продолжают удерживать под стражей, как минимум, 468 человек.