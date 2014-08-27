В Северодонецке хотят возбудить уголовное дело против Ляшко по факту вандализма

Об этом было сообщено на аппаратном совещании в Северодонецком городском совете 26 августа, пишет ОстроВ со ссылкой на председателя ЛОО КИУ Алексея Светикова.

В частности, начальник отдела культуры Северодонецкого горсовета Ольга Лишик заявила, что передает соответствующие материалы по факту сноса памятника Ленину народным депутатом Олегом Ляшко в государственную комиссию по охране культурного наследства.

Читайте также"Радикал" Ляшко получил по голове от депутата ШевченкоЧиновник мотивировала это тем, что данный памятник включен в реестр памятников культурного наследия местного значения. Комиссия, в свою очередь, должна будет обратиться в прокуратуру о привлечении депутата к ответственности за вандализм.

23 августа группа лиц, возглавляемая Ляшко, снесла с постамента памятник Ленину, установленную на площади Советской.