Первые грузовики российского гуманитарного конвоя едут в сторону Украины

Об этом сообщил московский журналист The New York Times Эндрю Рот с пропускного пункта Изварино.

After almost a week in Donetsk, Russia the first of 270 trucks with humanitarian aid are crossing Russian border pic.twitter.com/YMaLFqTT0m

По его словам, после недели стояния под границей первые машины пересекли российскую границу в украинском направлении, сообщает Украинская правда.

First trucks have crossed into the border zone, eight in all are going through at the moment. pic.twitter.com/pVsJwqGIbd