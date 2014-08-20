Первые грузовики российского гуманитарного конвоя едут в сторону Украины

20:12, 20 августа 2014
Политика
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Первый грузовик с российской колонны гуманитарной помощи пересек российскую границу и заезжает в Украину.

REUTERS

Об этом сообщил московский журналист The New York Times Эндрю Рот с пропускного пункта Изварино.

По его словам, после недели стояния под границей первые машины пересекли российскую границу в украинском направлении, сообщает Украинская правда.

Первый КамАЗ уже находится в зоне границы, еще 7 ждут, чтобы сделать то же самое.

Как сообщил в своем Twitter польский журналист Войчех Бояновски, священники перед отправкой освятили 16 машин, которые якобы должны были ехать в Украину.

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Позже российский ИТАР-ТАСС подтвердил, со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного таможенного управления РФ Раяна Фарукшина, что первые 8 машин начали таможенные процедуры.

"В отношении этих транспортных средств и товаров начались таможенные операции", - заявил он.

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