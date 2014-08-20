Первые грузовики российского гуманитарного конвоя едут в сторону Украины

Об этом сообщил московский журналист The New York Times Эндрю Рот с пропускного пункта Изварино.

After almost a week in Donetsk, Russia the first of 270 trucks with humanitarian aid are crossing Russian border pic.twitter.com/YMaLFqTT0m - Andrew Roth (@ARothNYT) August 20, 2014

По его словам, после недели стояния под границей первые машины пересекли российскую границу в украинском направлении, сообщает Украинская правда.

First trucks have crossed into the border zone, eight in all are going through at the moment. pic.twitter.com/pVsJwqGIbd - Andrew Roth (@ARothNYT) August 20, 2014

Первый КамАЗ уже находится в зоне границы, еще 7 ждут, чтобы сделать то же самое.

Как сообщил в своем Twitter польский журналист Войчех Бояновски, священники перед отправкой освятили 16 машин, которые якобы должны были ехать в Украину.

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Позже российский ИТАР-ТАСС подтвердил, со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного таможенного управления РФ Раяна Фарукшина, что первые 8 машин начали таможенные процедуры.

"В отношении этих транспортных средств и товаров начались таможенные операции", - заявил он.