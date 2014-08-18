Германия не исключает прямого вооруженного конфликта Украины и России

Как передает РАР, об этом немецкий министр заявил после переговоров с главами МИД Украины, Франции и России в воскресенье.

"Может быть еще хуже", - сказал он, комментируя последние сообщения из Украины.

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Он подчеркнул, что непосредственный вооруженный конфликт между Украиной и Россией надо избежать "любой ценой".

Штайнмайер назвал трагическим то, что предыдущие договоренности сторон достигнутые в Женеве в апреле и Берлине в июле этого года не привели к прекращению боевых действий.

Немецкий министр назвал "сложными" переговоры, которые состоялись вчера в Германии, но призвал использовать готовность сторон к переговорам, чтобы прекратить кровопролитие. По его словам, не использовать такую возможность было бы "безответственно".

"Это был сложный разговор, но надеюсь, что в некоторых делах мы достигли прогресса", - сказал Штайнмайер.

Агентство заметило, что немецкий министр еще перед началом переговоров назвал самым главным вопросом, который должен был обсуждаться, - прекращение боевых действий, а также дальнейшее недопущение поставок оружия и боевиков через неконтролируемые украинской властью участки границы с Россией.