В МВД прокомментировали ультиматум "Правого сектора"

"Правый сектор" еще не дорос, чтобы ставить ультиматумы законно избранной власти, законно избраному Президенту. Что касается данного ультиматума, это, во-первых, пиар-акция. Поскольку данная структура собирается идти на выборы, им очень важно набрать 5% голосов - иначе они останутся у разбитого корыта", - сказал Антон Геращенко в эфире 112.

Геращенко напомнил, что правоохранители задержали представителей "Правого сектора", которые везли во Львов арсенал оружия. Было возбуждено уголовное дело. Читайте также"Правый сектор" выдвинул ультиматум Порошенко и угрожает проведением "быстрых реформ" в МВД

"Я не могу понять, зачем везется во Львов целый арсенал оружия?... Может эти гранатометы собирались продавать, а на вырученные деньги собирались приобретать продукты для "Правого сектора". Потом бы из этого гранатомета выстрелили в дом мєра города Львов Садового. Милиция останавливает преступников. Не совершайте преступлений и к вам никаких претензий не будет. Если господин Ярош и руководство "Правого сектора" не перевозит за пределы зоны АТО оружие и соблюдает законодательство, то никаких вопросов нет и не будет, - подчеркнул Геращенко. Читайте такжеУчастие в нелегальных вооруженных формированиях превращает патриотов в пушечное мясо - Аваков

Советник главы МВД также отметил, что Дмитрию Ярошу придется ответить перед родными бойцов "Правого сектора", которые под Донецком были расстреляны или взяты в плен террористами.

"Эти ребята нигде не числились. Государство не обязано им выплачивать пенсии, зарплаты и другие социальные льготы", - сказал советник МВД.

Геращенко добавил, что в случае обращения "Правого сектора" к государству с просьбой финансовой помощи этим бойцам, им не будет отказано.

Геращенко порекомендовал сторонникам "Правого сектора" записываться в Нацгвардию и идти воевать легально, а не "заниматься партизанщиной".

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков также прокомментировал требование "Правого сектора" об освобождении замминистра Евдокимова.

"Опять пиар? Узнали, что документ об отставке Евдокимова был отправлен две недели назад в Кабмин", - написал Аваков в соцсети.