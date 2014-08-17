В МВД прокомментировали ультиматум "Правого сектора"
Советник главы МВД Антон Геращенко прокомментировал ультиматум "Правого сектора", который организация поставила Президенту Украины Петру Порошенко.
"Правый сектор" еще не дорос, чтобы ставить ультиматумы законно избранной власти, законно избраному Президенту. Что касается данного ультиматума, это, во-первых, пиар-акция. Поскольку данная структура собирается идти на выборы, им очень важно набрать 5% голосов - иначе они останутся у разбитого корыта", - сказал Антон Геращенко в эфире 112.
Геращенко напомнил, что правоохранители задержали представителей "Правого сектора", которые везли во Львов арсенал оружия. Было возбуждено уголовное дело. Читайте также"Правый сектор" выдвинул ультиматум Порошенко и угрожает проведением "быстрых реформ" в МВД
"Я не могу понять, зачем везется во Львов целый арсенал оружия?... Может эти гранатометы собирались продавать, а на вырученные деньги собирались приобретать продукты для "Правого сектора". Потом бы из этого гранатомета выстрелили в дом мєра города Львов Садового. Милиция останавливает преступников. Не совершайте преступлений и к вам никаких претензий не будет. Если господин Ярош и руководство "Правого сектора" не перевозит за пределы зоны АТО оружие и соблюдает законодательство, то никаких вопросов нет и не будет, - подчеркнул Геращенко. Читайте такжеУчастие в нелегальных вооруженных формированиях превращает патриотов в пушечное мясо - Аваков
Советник главы МВД также отметил, что Дмитрию Ярошу придется ответить перед родными бойцов "Правого сектора", которые под Донецком были расстреляны или взяты в плен террористами.
"Эти ребята нигде не числились. Государство не обязано им выплачивать пенсии, зарплаты и другие социальные льготы", - сказал советник МВД.
Геращенко добавил, что в случае обращения "Правого сектора" к государству с просьбой финансовой помощи этим бойцам, им не будет отказано.
Геращенко порекомендовал сторонникам "Правого сектора" записываться в Нацгвардию и идти воевать легально, а не "заниматься партизанщиной".
В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков также прокомментировал требование "Правого сектора" об освобождении замминистра Евдокимова.
"Опять пиар? Узнали, что документ об отставке Евдокимова был отправлен две недели назад в Кабмин", - написал Аваков в соцсети.