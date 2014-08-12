Поставки РФ в Украину помощи без разрешения Киева приведут к новым санкциям - США

К такому мнению в ходе телефонного разговора в понедельник, 11 августа, пришли президент США Барак Обама и премьер-министр Италии Маттео Ренци, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент и премьер-министр обсудили развитие ситуации в Украине и подтвердили, что любая интервенция под предлогом гуманитарной помощи должна осуществляться только с формального, четко выраженного согласия и разрешения правительства Украины", - говорится в сообщении.

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"Они (Обама и Ренци – Ред.) согласились с тем, что любые шаги России, которые не будут соответствовать этим требованиям, будут неприемлемы, нарушат международные законы и приведут к дополнительным санкциям", - добавили в пресс-службе Белого дома.

Обама и Ренци также отметили стремление властей Украины доставить гуманитарную помощь на юго-восток страны с помощью Международного Комитета Красного Креста и других признанных международных организаций.

Напомним, президент РФ Владимир Путин проинформировал главу Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу о направлении гуманитарного конвоя в Украину.