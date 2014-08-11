Путин заверил Баррозу, что готов сотрудничать с международными гуманитарными организациями

Так прокомментировали собственному корреспонденту агентства УНИАН в Европейской комиссии информацию о гуманитарном конвое, который готов отправить в Украину российский президент.

"Вопрос о гуманитарной помощи Украине обсуждался в телефонном разговоре между президентом Баррозу и президентом Путиным. Президент Путин сказал президенту Баррозу, что российская сторона будет сотрудничать с международными гуманитарными организациями, чтобы доставить помощь", - сказал представитель ЕК.

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Как сообщал УНИАН, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в телефонных разговорах с украинским президентом Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным заверил, что Евросоюз занимает твердую позицию в отстаивании суверенитета Украины.

Соответствующие телефонные разговоры состоялись сегодня, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«В обоих телефонных переговорах Баррозу подчеркнул твердую позицию ЕС в отстаивании суверенитета Украины, ее территориальной целостности и независимости и поддержке выполнения согласованного плана мирного урегулирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, в обоих разговорах Баррозу заявил, что у руководства Евросоюза растет обеспокоенность по поводу гуманитарных последствий продолжающегося конфликта в восточной Украине, особенно для гражданского населения. «Баррозу призвал уважать международное гуманитарное право и поддержать и способствовать гуманитарным организациям в их усилиях, направленных на помощь всем людям, которые в этом нуждаются», - отмечает Еврокомиссия.

Разговаривая с Путиным, Баррозу заявил о намерении ЕС приобщиться к международным усилиям по предоставлению помощи людям, которые пострадали от конфликта. "Баррозу выразил обеспокоенность присутствием российских войск вблизи украинской границы, а также продолжающимися поставками оружия, оборудования и боевиков с территории России, что идет вразрез с усилиями, направленными на деэскалацию кризиса. Баррозу предостерег от каких-либо односторонних военных действий в Украине под любым предлогом, в том числе гуманитарным. Баррозу также призвал Россию использовать свое влияние в целях обеспечения условий, при которых гражданское население могло бы свободно и безопасно покинуть зону конфликта, контролируемую незаконными вооруженными формированиями», - передает содержание сказанного Баррозу пресс-служба ЕК.

Кроме того, Баррозу отметил, что ограничительные меры ЕС относительно РФ были связаны с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией ситуации в Украине. В этой связи Баррозу подчеркнул, что ЕС выражает сожаление по поводу объявленных Россией мер по импорту продовольствия и сельскохозяйственной продукции, для которых "нет никаких оправданий, и отметил, что ЕС оставляет за собой право на соответствующие действия".

"В этом контексте президент Еврокомиссии и президент России договорились о необходимости держать открытыми каналы связи по вопросам, связанным, в частности с экономической и энергетической сферами, а также относительно общих вопросов двусторонних отношений. Баррозу еще раз предложил Путину возможность работать вместе для поддержки стабилизации Украины, в том числе путем общенационального диалога по вопросам конституционной реформы и децентрализации", - сообщает ЕК.

В разговоре с Порошенко Баррозу заверил, что Еврокомиссия уже на этой неделе примет решение о выделении дополнительной гуманитарной помощи в качестве вклада в международный план действий, который будет введен под эгидой ООН.

«Баррозу также подчеркнул важность продолжения процесса реформ в Украине, исходя из ожидаемого временного применения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - отмечается в сообщении.