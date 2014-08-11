СНБО: заявление Кремля о российском гуманитарном конвое в Украину ложное

Об этом секретарь СНБО сообщил Эспресо.TV. "На самом деле эта гуманитарная помощь направляется в Украину по договоренности Петра Порошенко с Международным Красным крестом. Поэтому, таким образом российская сторона хочет выдать эту миссию за собственную инициативу", - сказал Андрей Лысенко.

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"С инициативой об организации гуманитарного груза обратился наш президент Петр Поршенко к еврокомиссару, он поддержал, пообещал, что со стороны ЕС будет выделено около 2,5 млн евро для жителей Донбасса. Владимир Путин опоздал с этой инициативой и использовал это для собственного пиара - это не более чем пиар. Сейчас Петр Порошенко проводит переговоры с президентом СШАБараком Обамой и по предварительной информаци он тоже поддержит эту инициативу. Непонятно, почему Путин должен доставить гуманитарный конвой для тех же террористов, которых он вооружает. Это досадный случай, который должен стать уроком для международной истории",- подчеркнул Андрей Лысенко.