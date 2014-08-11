Порошенко проводит телефонные переговоры с Обамой

Об этом в "Твиттере" написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Порошенко ведет переговоры с президентом Обамой", - написал пресс-секретарь в своем сообщении.

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Напомним, сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в беседе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу сообщил, что направляет в Украину "гуманитарный конвой".