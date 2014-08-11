Кабмин создал службу по делам участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Арсений Яценюк после посещения Центрального военного госпиталя Министерства обороны.Читайте такжеВ АТО принимают участие 50 тысяч человек - Яценюк

«Кабинет министров принял решение создать отдельную госслужбу по делам участников АТО – ветеранов и инвалидов. Она должна заниматься социальным обеспечением участников АТО, в том числе их регистрацией. Она должна заниматься трудоустройством, медицинской реабилитацией, психологической реабилитацией и обеспечивать жильем семьи, оставшиеся без кормильца», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что первоначально Кабмин планировал создать не службу, а министерство по делам участников АТО и вынести этот вопрос на рассмотрение в парламент. Однако, по его словам, парламентарии не выразили однозначной поддержки такого решения.

«Потому что они сейчас перед выборами, начнутся торги, кто будет министром», - добавил Яценюк.