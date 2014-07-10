Минобороны: Медицинскую помощь участникам АТО предоставляют лучшие специалисты

К оказанию медицинской помощи участникам АТО привлечены лучшие специалисты медицинской отрасли государства, в том числе лечебных учреждений Минобороны

Об этом сегодня, 10 июля, во время пресс-конференции в пресс-центре Кабинета Министров Украины о сотрудничестве и координации действий медицинских служб в зоне антитеррористической операции сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Он рассказал, что в Вооруженных Силах Украины существует четкая, действенная и надежная система медицинского обеспечения военнослужащих в зоне проведения АТО. Медицинское обеспечение осуществляется штатными силами и средствами медицинской службы, которые находятся при воинских подразделениях.

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"Во время проведения мобилизации соответствующие подразделения были укомплектованы медицинскими специалистами на 100 процентов", - сообщил Андронатий.

По его словам, первая медицинская помощь оказывается раненым военным непосредственно на месте происшествия. После этого квалифицированная неотложная медицинская помощь оказывается военнослужащим, которые ее требуют, в военно-медицинских учреждениях или же в гражданских больницах.

Андронатий рассказал, что ближайшими к месту проведения антитеррористической операции являются Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове и военный госпиталь в Днепропетровске, куда доставляют большинство раненых.

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Со всеми ранеными сразу начинают работать медицинские работники для восстановления жизненных функций. Далее, в соответствии с патологией, их сразу направляют в специализированные гражданские лечебные центры. Самых «тяжелых» с помощью реанимационно-операционного самолета Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 «Вита» доставляют в лечебные учреждения Министерства обороны Украины в Киеве и Виннице.

"Почти ежедневно Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» принимает лучших представителей отечественных медицинских кругов для предоставления консультаций по лечению раненых во время АТО военнослужащих - чтобы максимально правильно была организована тактика их лечения", - отметил полковник медицинской службы.

Говоря о ранениях, которые получают военнослужащие во время проведения АТО, офицер подчеркнул, что в первую очередь это ранения конечностей.

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Он также добавил, что за период проведения антитеррористической операции получили ранения 488 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Всем им было предоставлено неотложную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.

"Лозунг военно-медицинской службы - «Человек, который с оружием в руках защищает целостность и независимость нашего государства, должен получать медицинскую помощь самого высокого уровня». И государство это гарантирует", - подчеркнул Виталий Андронатий.