Минобороны: Медицинскую помощь участникам АТО предоставляют лучшие специалисты
В ведомстве отмечают, что к оказанию медицинской помощи участникам АТО привлечены лучшие специалисты медицинской отрасли государства, в том числе лечебных учреждений Минобороны.
К оказанию медицинской помощи участникам АТО привлечены лучшие специалисты медицинской отрасли государства, в том числе лечебных учреждений Минобороны
Об этом сегодня, 10 июля, во время пресс-конференции в пресс-центре Кабинета Министров Украины о сотрудничестве и координации действий медицинских служб в зоне антитеррористической операции сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.
Он рассказал, что в Вооруженных Силах Украины существует четкая, действенная и надежная система медицинского обеспечения военнослужащих в зоне проведения АТО. Медицинское обеспечение осуществляется штатными силами и средствами медицинской службы, которые находятся при воинских подразделениях.
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"Во время проведения мобилизации соответствующие подразделения были укомплектованы медицинскими специалистами на 100 процентов", - сообщил Андронатий.
По его словам, первая медицинская помощь оказывается раненым военным непосредственно на месте происшествия. После этого квалифицированная неотложная медицинская помощь оказывается военнослужащим, которые ее требуют, в военно-медицинских учреждениях или же в гражданских больницах.
Андронатий рассказал, что ближайшими к месту проведения антитеррористической операции являются Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове и военный госпиталь в Днепропетровске, куда доставляют большинство раненых.
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Со всеми ранеными сразу начинают работать медицинские работники для восстановления жизненных функций. Далее, в соответствии с патологией, их сразу направляют в специализированные гражданские лечебные центры. Самых «тяжелых» с помощью реанимационно-операционного самолета Воздушных Сил ВС Украины Ан-26 «Вита» доставляют в лечебные учреждения Министерства обороны Украины в Киеве и Виннице.
"Почти ежедневно Главный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» принимает лучших представителей отечественных медицинских кругов для предоставления консультаций по лечению раненых во время АТО военнослужащих - чтобы максимально правильно была организована тактика их лечения", - отметил полковник медицинской службы.
Говоря о ранениях, которые получают военнослужащие во время проведения АТО, офицер подчеркнул, что в первую очередь это ранения конечностей.
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Он также добавил, что за период проведения антитеррористической операции получили ранения 488 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Всем им было предоставлено неотложную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.
"Лозунг военно-медицинской службы - «Человек, который с оружием в руках защищает целостность и независимость нашего государства, должен получать медицинскую помощь самого высокого уровня». И государство это гарантирует", - подчеркнул Виталий Андронатий.