СНБО не видит практических шагов со стороны террористов о прекращении огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

«Если есть инициатива, то она осуществляется практическим путем, а не только словами. Поднимаются белые флаги, слагается оружие, и в этом случае по ним уже никто стрелять не будет. Поэтому мы практических шагов пока не увидели, было просто заявление», - сказал Лысенко, комментируя вчерашнее заявление так называемого «премьер-министра Донецкой народной республики» Александра Захарченко.

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Как известно, с марта в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.