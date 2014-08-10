СНБО не видит практических шагов со стороны террористов о прекращении огня
СНБО не видит практических шагов со стороны террористов о прекращении огня на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
«Если есть инициатива, то она осуществляется практическим путем, а не только словами. Поднимаются белые флаги, слагается оружие, и в этом случае по ним уже никто стрелять не будет. Поэтому мы практических шагов пока не увидели, было просто заявление», - сказал Лысенко, комментируя вчерашнее заявление так называемого «премьер-министра Донецкой народной республики» Александра Захарченко.
Читайте такжеВчера россияне трижды обстреляли пограничников из установок «Град» - СНБО
Как известно, с марта в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.