СНБО: Россия передала Украине пятерых офицеров 72-й бригады

Российская сторона передала Украине пятерых офицеров 72-й бригады, которые ранее из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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"У нас есть хорошая новость. Сегодня ночью, приблизительно в 1.40 российская сторона передала украинским пограничникам пятерых военнослужащих 72-й бригады, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации", - сказал Лысенко.

"Передача состоялась на пограничном пункте Меловое Луганской области. Все пять офицеров доставлены в безопасное место", - рассказал он.

По информации Лысенко, бойцы несколько дней находились в СИЗО. "Украинские офицеры выдержали давление, ничего не было доказано, поэтому Следственный комитет Российской Федерации был вынужден признать, что преступлений за этими офицерами нет и их должны были отпустить. Но российская сторона заявила об этом вчера, а сделала это только сегодня ночью", - подчеркнул Лысенко.

Также он рассказал, что состояние освобожденных офицеров удовлетворительное. "Они направлены в места, где могут получить помощь, в том числе психологическую", - сказал он.

"Никто из офицеров не предал государство, они показали пример выдержки, мужества, храбрости", - подчеркнул Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ. Позже почти все они вернулись в Украину.

8 августа российский суд в городе Красный Сулин Ростовской области арестовал на два месяца пятерых офицеров 72-й бригады.

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«Кроме командира первого батальона 72-й бригады, майора Ивана Войтенко, аналогичные решения приняты в отношении заместителя командира Виталия Дубиняка, командира танкового батальона Александра Полякова, начальника штаба Александра Охрименко и командира первой роты Дмитрия Устилко», - сказал сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

9 августа в Следственном комитете РФ заявили, что вернут в Украину этих военных без предъявления обвинений. «Учитывая, что в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, выяснилось, что военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины - Войтенко и четверо его подчиненных - выполняли приказ высших командиров и не совершили прямых преступлений против личности, а также руководствовался гуманными рассуждениями, принято решение не предъявлять им обвинение, а предоставить возможность вернуться в Украину», - говорится в сообщении.