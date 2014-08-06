Бизнес без проверок: новые правила и тайм-аут для ревизий

Проверок боятся и не хотят все: от наименьших предприятий, до предприятий-гигантов. К счастью, после долгих лет стенаний, желания бизнеса были неожиданно услышаны: правительство пошло на значительные уступки в сфере проведения ревизий.

Так, в июле текущего года были приняты два закона, которые существенно повлияют на проведение проверок. Речь идет о Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно ограничения вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования», которым предусмотрены ограничения на проведения ревизий; и Законе Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предоставляющем «тайм-аут» на проведение проверок до конца 2014 года, за исключением фискальных.

Первый документ предусматривает целый ряд положительных нововведений. Во-первых, плановые проверки могут совершаться на одном предприятии только один раз в год. Во-вторых, физическое лицо, которое, по простоте душевной или по злобности характера, решило пожаловаться на ведение юридическим лицом хозяйственной деятельности, будет нести за это ответственность, если изложенная им информация окажется неправдивой. И, в-третьих, предусматривается ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями, бездействием должностного или служебного лица, независимо от вины такого лица.

Итак, на протяжении одного календарного года проведение более одного планового мероприятия запрещается, а план совершения проверки должен содержать конкретные календарные даты и срок проведения. В этой связи, возникает логичный вопрос: что же предполагает проведение лишь одной плановой проверки? Будет ли считаться нарушением, если проведение проверки по труду и, предположим, санитарно-эпидемиологической службой, пройдет одновременно?

Частично на эти вопросы ответ дан в самом законе. Предполагается, что, если субъект хозяйствования включен в планы совершения мероприятий государственного контроля одновременно несколькими органами, то проверка будет проводиться комплексно – одновременно всеми госорганами. Кроме этого, запрещается проводить проверки разными контролирующими органами по одному и тому же вопросу.

К сожалению, как это часто бывает, механизм такого «комплексного подхода» законом не предусмотрен. Существует только лишь отсылочная норма на определение порядка проверок Кабмином. Что ж, остается только ждать установления такого порядка, чтобы эта золотая идея экономии нервов, так хорошо прописанная законодателем, не стала только декларативной.

Теперь поговорим о сердобольных гражданах, чрезмерная забота которых, зачастую, лежит в основе проведения внеплановой проверки того или иного предприятия. Законом предусмотрена ответственность за безосновательное обращение о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства, а также обязанность (в случае нарушения предприятием законных прав физического лица) подавать лишь обоснованное обращение в контролирующие органы о таком нарушении. Это значит, что теперь, человек, который, от скуки или от простого желания «ни себе, ни людям», решит усложнить предприятию жизнь, организовав внеплановую проверку, не сможет остаться безнаказанным и просто «умыть руки», если проверка не установит нарушений. Кроме этого, законом запрещается проведение проверки по анонимным заявлениям. Потому, тех, кто любит «устанавливать правду», находясь «в тени», закон такого права лишает.

Еще одно хорошее новшество в вышеупомянутом законе - ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому лицу незаконными решениями, действиями, бездействиями должностного или служебного лица, независимо от вины такого лица. Теперь не надо будет до хрипоты в голосе доказывать, что твои права действительно были нарушены и, при этом, не быть услышанным. Ведь теперь и вина ревизора, и деньги, выделенные для таких случаев, сошлись воедино. Так, вину доказывать не надо, а материальная часть всегда будет обеспечена, ибо возмещение будет осуществляться за счет средств соответствующих бюджетов, предусмотренных для финансирования органа, проводящего ревизию.

Впрочем, как бы ни велика была радость об отмене проверок, предприятиям не стоит забывать о существовании в нашей стране правоохранительных органов, которые не остались в данном законе без внимания. Так, предписания относительно проверок не касаются проведения ревизий в случае открытия уголовного производства. И это дает основания уполномоченному представителю органа досудебного расследования инициировать внеплановую проверку предприятия. А там уж как пойдет: пока станет очевидным, что заявление о преступление было ложным (если это, действительно, ложное заявление), проверка таким законным (и, бесспорно, законным) способом уже будет проведена.

Что касается тайм-аута на проверки до конца текущего года, статьей 31 второго упомянутого нами закона предусмотрено проведение ревизий в период с августа по декабрь 2014 года исключительно по разрешению правительства или по заявлению субъекта хозяйствования о его проверке. Важно отметить, что данное правило не распространяется на проведение проверок Государственной фискальной службой. Таким образом, предприятия, которым заранее было анонсировано о внесении их в планы проверок на третий и четвертый квартал этого года, могут облегченно выдохнуть и готовиться к следующему году, проверки в котором будут проводиться в порядке, прописанном выше.

Безусловно, временная отмена проверок является позитивным обстоятельством, так как и без них существование бизнеса, в нынешних условиях, нельзя назвать легким. Но пауза в проведении ревизий пойдет на пользу и контролерам, так как даст временной ресурс для первых шагов к реформированию и работе над повышением доверия к ним со стороны бизнеса, как это было сделано в Грузии. Напомним, доверие к контролирующим органам в Грузии существенно возросло, когда задачей таких органов стало не привлечение предпринимателей к ответственности, а создание надлежащих условий к ведению законного бизнеса, искоренение отношений «нарушил-откупился».

Понимая поспешность принятия законов, речь о которых велась выше, конечно, необходимо допускать и учитывать их возможные изменения в будущем. Но, в качестве оптимистичного завершения, хотелось бы выразить надежду, что такие коррективы не зарубят хорошую идею на корню, а наоборот – послужат механизмом для ее реализации.

Полина Чиж, младший юрист ЮК Jurimex