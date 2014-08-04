На границе Луганской области Россия готовит понтонные переправы - ГИ «Права справа»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и член его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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«На территории Российской Федерации отмечается концентрация инженерных войск. Более 40 единиц понтонной техники и готовится несколько понтонных переправ по течению реки Северский Донец от станции «Луганское» (райцентр) до Свердловска», - сказал Снегирев.

Он отметил, что наиболее вероятные места для наведения понтонных переправ — это село Поповка и город Свердловск.

Как сообщал УНИАН, ранее Снегирев заявил, что сегодня ночью в Суходольск Луганской области по железной дороге из России прибыли 10 вагонов живой силы и военной техники.