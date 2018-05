Почти 80 международных экспертов ищут останки жертв в зоне падения рейса MH17

Об этом сообщает Твиттер Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

"Наблюдатели СММ (8) прибыли на место аварии #MH17 с 70-ю экспертами плюс поисковые собаки. Впереди длинный день интенсивной работы по возврату остатков жертв", - сказано в сообщении.

Вчера вице-премьер-министр Украины, председатель Госкомиссии по расследованию причин катастрофы Boeing Владимир Гройсман сообщил, что более 100 международных экспертов добрались до места катастрофы Boeing.

SMM monitors (8) have arrived at #MH17 site w/70 experts + detector dogs. Long day ahead intensive work focused on recovery victim remains