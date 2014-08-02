Почти 80 международных экспертов ищут останки жертв в зоне падения рейса MH17
13:04, 02 августа 2014Политика
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Восемь наблюдателей ОБСЕ и семьдесят экспертов с поисковыми собаками прибыли на место падения малайзийского Боинга 777.
REUTERS
Об этом сообщает Твиттер Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.
"Наблюдатели СММ (8) прибыли на место аварии #MH17 с 70-ю экспертами плюс поисковые собаки. Впереди длинный день интенсивной работы по возврату остатков жертв", - сказано в сообщении.
Вчера вице-премьер-министр Украины, председатель Госкомиссии по расследованию причин катастрофы Boeing Владимир Гройсман сообщил, что более 100 международных экспертов добрались до места катастрофы Boeing.
SMM monitors (8) have arrived at #MH17 site w/70 experts + detector dogs. Long day ahead intensive work focused on recovery victim remains
- СММ ОБСЕ в Украине (@OSCE_SMM) August 2, 2014
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