Почти 80 международных экспертов ищут останки жертв в зоне падения рейса MH17

13:04, 02 августа 2014
Политика
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Восемь наблюдателей ОБСЕ и семьдесят экспертов с поисковыми собаками прибыли на место падения малайзийского Боинга 777.

REUTERS

Об этом сообщает Твиттер Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

"Наблюдатели СММ (8) прибыли на место аварии #MH17 с 70-ю экспертами плюс поисковые собаки. Впереди длинный день интенсивной работы по возврату остатков жертв", - сказано в сообщении.

Вчера вице-премьер-министр Украины, председатель Госкомиссии по расследованию причин катастрофы Boeing Владимир Гройсман сообщил, что более 100 международных экспертов добрались до места катастрофы Boeing.

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